Fenerbahçe'de sol beke İspanyol aday: Pedrosa!

Fenerbahçe'de kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç yeni döneme bambaşka bir gözle bakıyor.



Artık ne teknik direktör, ne de transferlerde hata yapmak istemeyen Koç bu sebeple 'nokta atışı' isimlere yöneliyor. Bunlardan biri de Adria Pedrosa olacak.



Kanarya'da Filip Novak'ın sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak sezon sonunda kulüp bulması istenecek.



Fenerbahçe bu bölge için mutlak bir transfer yapacak. İlk temas kurulan oyuncu Adria Pedrosa oldu.



KONTRAT YILINA GİRDİ



Kanarya iddialı bir kadro kurmak için kolları erken sıvadı. Sol bek mevkisi için gelecek sezon öncelikli isim Ferdi Kadıoğlu. 22 yaşındaki oyuncu ile yeni kontrat yapılmıştı.



Fenerbahçe bu bölgeyi bir de yabancı oyuncu ile takviye etmeyi planlıyor. Espanyol ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Adria Pedrosa için görüşmeler başladı.



23 yaşındaki oyuncu için kulübünden fiyat istendi. Genç sol bek bu sezon 29 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri sarsarken, 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.



ÖZELLİKLERİ



Milimetrik paslar: Kafası yukarıda oynayan bir sol bek. Ezbere değil görerek orta açıyor veya pas atıyor.



Sol ayağı raket gibi: Adria Pedrosa sol ayağını çok iyi kullanıyor. Pasları kadar şutları da sert ve isabetli.



Mermi gibi hızlı: 23 yaşındaki futbolcu maç içinde birçok defa şiddetli depar atabiliyor. Çevik bir oyuncu.



Dayanıklılığı üst düzey: Pedrosa için maçın 1. dakikası ile uzatmalar arasında fark yok. Dengeli ve güçlü.





İLGİLİ VİDEO