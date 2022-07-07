Fenerbahçe'de sol beke 2 aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek arayışı da devam ediyor.



Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuları kendi orijinal pozisyonunda kullanmaya çalışıyor. Bu çerçevede Ferdi Kadıoğlu'nu daha çok hücumda değerlendirmeyi planlayan Portekizli hoca, yönetimden sol bek transferi istemişti.



Yerli isimlerden sonuç çıkmayınca sol bek arayışında yabancıya dönüldü. Gündemde iki sol bek adayı var. Sarı-lacivertliler, İtalya'da Parma forması giyen 24 yaşındaki Giuseppe Pezzella ve Sao Paolo'da top koşturan 21 yaşındaki Welington'la ciddi olarak ilgileniyor. Yönetimin en kısa süre içinde Pezzella veya Welington'a imza attırmanın planlarını yaptığı ifade edildi.







