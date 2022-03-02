Önce kupadan sonra Avrupa'dan elenen Fenerbahçe, dört elle lig hedefine sarılmış durumda. Şampiyonluk iddiasını çoktan kaybetmiş olsa da lig ikinciliği Şampiyonlar Ligi anlamına geldiği için sarı lacivertlilerin bütün konsantrasyonu bu. Fenerbahçe ligde son üç maçını kazanarak yükselişe geçmeyi başardı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en istikrarlı ve formda oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'ndan gelen haber ise teknik direktör İsmail Kartal'ı sıkıntıya soktu. Genç oyuncu tendonundaki yırtık sebebiyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.



ÇAĞTAY MI, SZALAI MI?



Takımın bir diğer sol beki Novak ise haftalardır sakat ve ne zaman döneceği de belli değil. Çek oyuncunun sakatlanmasının ardından devre arasında gündeme sol bek transferi gelmiş ancak yapılan girişimlerden bir türlü sonuç alınamamıştı. Sol beksiz kalan İsmail Kartal, takım içinden çözüm arayışlarına başladı. Arda Güler ile birlikte son haftalarda görev almaya başlayan genç Çağtay Kurukalıp şu anda tek çare olarak gözüküyor. Kasımpaşa maçının kahramanı Attila Szalai'yi stoperden sol beke çekmek de Kartal'ın bir diğer seçeneği olacak.







