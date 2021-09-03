Fenerbahçe'de sol bek için rota Porto

Fenerbahçe'de sol bek için rota Portekiz'e çevrildi.



Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Porto'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı sol bek Sanusi için temaslara başladı.



Porto'da takımın as sol beki olan Zaidu Sanusi, Ağustos 2020'de Santa Clara'dan 4 milyon euro'ya transfer edildi. Sanusi, transfer olduğu günden bu yana Porto formasıyla 43 resmi maça çıktı ve 2 gol 1 asist yaptı.



Zaidu Sanusi, sol kanadı tamamen kullanması ve 90 dakika boyunca koruduğu fizik gücüyle öne çıkıyor.



