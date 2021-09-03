Fenerbahçe'de sol bek için rota Porto

Fenerbahçe, Porto'nun 24 yaşındaki Nijeryalı sol beki Zaidu Sanusi'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de sol bek için rota Porto
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03 Eylül 2021 16:41
Fenerbahçe'de sol bek için rota Portekiz'e çevrildi.

Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Porto'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı sol bek Sanusi için temaslara başladı.

Porto'da takımın as sol beki olan Zaidu Sanusi, Ağustos 2020'de Santa Clara'dan 4 milyon euro'ya transfer edildi. Sanusi, transfer olduğu günden bu yana Porto formasıyla 43 resmi maça çıktı ve 2 gol 1 asist yaptı.

Zaidu Sanusi, sol kanadı tamamen kullanması ve 90 dakika boyunca koruduğu fizik gücüyle öne çıkıyor. 


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