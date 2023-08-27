Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe, Twente karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
''UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.''
Ferdi Kadıoğlu'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
''UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.''
Ferdi Kadıoğlu'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.