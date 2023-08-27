Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de şok sakatlık!
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27 Ağustos 2023 18:41
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 18:43
Fenerbahçe, Twente karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması: 

''UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.''

Ferdi Kadıoğlu'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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