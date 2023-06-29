Fenerbahçe'de Sloukas sürprizi!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kostas Sloukas, Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Yunan oyuncunun ismi Fenerbahçe Beko ile anılmaya başlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Sloukas sürprizi!
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29 Haziran 2023 21:13
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Fenerbahçe'de EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Kostas Sloukas ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 

Yunan basınının haberine göre; Olympiakos koçu Barsokas ile anlaşamayan Sloukas, Yunan temsilcisinden ayrılmak istiyor. 

Yıldız ismin Olympiakos'ta mutsuz olduğu ve kendisine takım aradığı belirtildi. 

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI 

Haberde; Transfer çalışmalarını sürdüren ve kısa rotasyonu için transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe Beko'nun Sloukas için teklif yaptığı belirtildi. 

Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncu için yaptığı teklifin masada bekleyen en iyi teklif olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe yetkililerinin oyuncunun vereceği yanıtı beklediği aktarıldı. 

5 SEZON OYNADI 

Fenerbahçe'de 5 sezon boyunca forma giyen Sloukas, 1 EuroLeague şampiyonluğu ve 3 lig şampiyonluğu yaşadı. 

EN DEĞERLİ 6. OYUNCU

Bu sezon EuroLeague'de 36 karşılaşmada forma giyen Yunan guard, 11.0 sayı, 5.6 asist istatistikleri ile oynadı. 

Sloukas ayrıca EuroLeague'in en iyi 6. oyuncusu seçildi 

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