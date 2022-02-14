Fenerbahçe'de Slavia Prag motivasyonu

Süper Lig'de uzun süre sonra İstanbul dışına 3 puan almayı başaran Fenerbahçe, Giresun'da ortaya koyduğu futbolla ışık verdi. Sarı-lacivertliler geriden gelip kazanırken tüm istatistiklerde rakibini geçti. İyi oyun, Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçı öncesi ümitleri artırdı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Slavia Prag motivasyonu
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14 Şubat 2022 11:42
Fenerbahçe'de Giresunspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Üst üste ligde Başakşehir'e yenilen, kupada Kayserispor'a elenen sarı-lacivertliler için zorlu deplasman 'kritik' önem kazanmıştı. Olumsuz havada bir de maçın başında geriye düşen takım skoru lehine çevirmeyi başarırken, ortaya koyduğu futbolla da göz doldurdu. Dişe diş mücadele, yakalanan pozisyonlar ve tüm istatistiklerde rakibe üstünlük sağlanması, perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Kadıköy'de oynanacak Slavia Prag maçı öncesi camiaya umut verdi.

Takımda iyi oynayan oyuncu sayısı uzun süre sonra fazlaydı. Arkadaşlarına göre bir adım öne çıkan isimler ise başta Enner Valencia olmak üzere Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi Samuel oldu. İlk golün asistini yapan Mert Hakan hemen her pozisyonun hazırlanışında yer alırken, Ferdi solda öne arkaya arı gibi çalıştı. Osayi atletik özelliği ile rakibi yıprattı. Enner Valencia ise attığı golün yanı sıra rakibi eksik bıraktırarak maça damgasını vurdu. Teknik direktör İsmail Kartal soyunma odasında oyuncularına teşekkür etti. 

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