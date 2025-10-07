Fenerbahçe'de Skriniar sonrası endişe!

Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Fenerbahçe'de ayakta kalan isimlerden biri Milan Skriniar olmuştu.
Skriniar, ligde son oynanan Samsunspor maçında kart gördü ve cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, milli ara sonrası Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Skriniar'ın Fatih Karagümrük maçında cezalı olması Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Skriniar, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Skriniar, ligde son oynanan Samsunspor maçında kart gördü ve cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, milli ara sonrası Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Skriniar'ın Fatih Karagümrük maçında cezalı olması Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Skriniar, 1 kez gol sevinci yaşadı.