Fenerbahçe'de Skriniar sonrası endişe!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın Fatih Karagümrük maçında cezalı olması endişe yaratıyor.

calendar 07 Ekim 2025 09:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Fenerbahçe'de ayakta kalan isimlerden biri Milan Skriniar olmuştu.

Skriniar, ligde son oynanan Samsunspor maçında kart gördü ve cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, milli ara sonrası Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Skriniar'ın Fatih Karagümrük maçında cezalı olması Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Skriniar, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
