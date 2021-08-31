Fenerbahçe'de sistem yıldızları

Vitor Pereira ile hayata geçirilen 3'lü savunma sistemi 5 resmi maçta kendi yıldızlarını çıkardı. Lig ve Avrupa'da alınan galibiyetlerde her maçta bir yıldız parladı. Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'in golü kurtarıcıydı. İlk Helsinki maçında genç Muhammed ortaya çıktı. Antalyaspor karşısında son dakikada Zajc düğümü çözdü.



Takımın golcüsü Valencia

Helsinki rövanşında ise Valencia, 3 golle birlikte adeta şov yaptı. Nazım Sangare de 2 asistiyle bu şova katıldı. Son olarak Altay deplasmanında Ferdi Kadıoğlu, 1 gol 1 asistle maçın kahramanı oldu. 5 resmi maçta 11 gol atan sarı-lacivertlilerde Valencia 5 golle en skorer isim olarak dikkat çekti.



