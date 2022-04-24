Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenerek ikinci sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran sarı-lacivertli ekipte başarının mimarı İsmail Kartal alkışları toplamaya devam ediyor...



Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı, ligde son 10 maçta yenilmeden 28 puan (9G/1B) topladı. Son 4 karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Bu periyotta 14 gol attı. Maç başına 3.5 gibi yüksek bir gol ortalaması elde etti. Kanarya, Süper Lig'de İsmail Kartal'la çıktığı 14 maçlık (10G/3B/1M) dönemin lideri...



Kartal'ın Fenerbahçe'si istatistiklerin yanı sıra sahadaki futboluyla da keyif veriyor... Nedeni ise kurulan makine gibi düzen. İlk onbiri artık herkes ezbere sayabiliyor. Oyuncu değişiklikleri ve zamanı, kimlerin gireceği bile belli. Ancak hiçbir takım önlem alamıyor. Çünkü İsmail Kartal'ın orta sahada Crespo-Zajc-Mert Hakan, savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Kim, sağ kanatta Osayi-İrfan Can, solda Ferdi-Rossi ile kurduğu sistem tıkır tıkır işliyor.



