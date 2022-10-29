Fenerbahçe'de sistem değişiyor; Dörtlüye geçiş

Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Willian Arao takıma katıldı ancak Başakşehir maçında İsmail Yüksek sakatlandı. Rennes mücadelesinden hemen önce ise Diego Rossi, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Fransız ekibine karşı müthiş geri dönüşün geldiği mücadelede ise Gustavo Henrique, sakatlar kervanına katıldı.



Jorge Jesus, Brezilyalı öğrencisinin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Luan Peres'in de henüz iyileşememiş olması nedeniyle tecrübeli teknik adamın elinde sağlıklı stoper olarak sadece Serdar Aziz ve Attila Szalai kaldı. Altyapıdan yetişen ve zaman zaman kadroya alınan 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir de bir diğer seçenek.



Rennes'e karşı fark yarattı



Jesus'un 3'lü savunmaya devam etmek için Willian Arao'yu savunmaya çekme şansı var. Ancak İsmail Yüksek'in durumu belirsiz olduğu için, Arao'nun pozisyonuyla oynaması beklenmiyor.



Yarın İstanbulspor ile oynanacak maçta Jesus'un yeniden 4'lü defansa dönme ihtimali son derece yüksek. Rennes karşısında da bu sisteme geçildikten sonra Sarı-Lacivertliler, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmişti. 4'lü defansa dönüş yapılması halinde, frikikten harika bir gol atarak formasına müthiş bir şekilde kavuşan Miha Zajc'a 11'de yer açılabilir.



Yaklaşık 2 ay sonra Rennes maçında süre alarak formasına kavuşan Zajc, frikikten attığı golle farkı 1'e indirmiş ve geri dönüşün mümkün olduğunu göstermişti.





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