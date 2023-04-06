Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı haline gelen savunma anlayışı değişiyor.



RAKİPLER ÇARE ÜRETTİ



Sarı-lacivertlilerin savunmadaki riskli oyun anlayışı uzun süredir sıkıntılar yaşanmasına sebep oluyor. Bu oyun tarzını sezon başında uygulayan ve sonuç alan teknik direktör Jorge Jesus'a karşı rakipler çareler üretti. Birçok maçta benzer gollere engel olamayan sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisinde 10 kişilik rakibinden 45 dakikada tam 4 gol yedi. Savunma arkasına gönderilen toplar, defans hattındaki yanlış eşleşmeler ve bomboş bir savunma arkası derbi yenilgisindeki ana etkenlerdi.



YENİDEN 4'LÜ SAVUNMA



Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında 30 golle en çok gol yiyen ekip olan Fenerbahçe bu problemi çözmeye çalışacak. Yukatel Kayserispor ile bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla birlikte 3'lüden 4'lüye dönüş ve savunmanın biraz daha geriden kurulması üzerine çalışmalar yapıldığı belirlendi. Kayserispor maçında bu değişimin ilk adımının atılması planlanıyor.



Sarı-lacivertlilerde doğal olarak kadro da değişiyor. Emre Mor ve Miha Zajc başta olmak üzere ilk 11'de değişiklikler söz konusu olacak. Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Joshua King ve Jayden Oosterwolde bugünkü maçta da forma giyemeyecek.





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