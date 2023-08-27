Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'a İtalya Serie A ekibi Cagliari talip oldu.
6.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Çizme temsilcisinin genç yıldız icin Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro önerdiği öğrenildi.
MENAJERİ İTALYA'YA GİTTİ
Oyuncunun menajeri anlaşmayı tamamlamak üzere İtalya'ya gitti. Transferin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
BONSERVİS GELİRİ 65 MİLYON EUROYU GEÇECEK
Emre Mor'un da gidişiyle, Fenerbahçe'nin bu sezondaki bonservis geliri 65 milyon euroyu geçecek.
FENERBAHÇE'DE RAKAMLARI
Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 41 maça çıktı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Emre Mor'un Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
6.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Çizme temsilcisinin genç yıldız icin Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro önerdiği öğrenildi.
MENAJERİ İTALYA'YA GİTTİ
Oyuncunun menajeri anlaşmayı tamamlamak üzere İtalya'ya gitti. Transferin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
BONSERVİS GELİRİ 65 MİLYON EUROYU GEÇECEK
Emre Mor'un da gidişiyle, Fenerbahçe'nin bu sezondaki bonservis geliri 65 milyon euroyu geçecek.
FENERBAHÇE'DE RAKAMLARI
Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 41 maça çıktı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Emre Mor'un Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025'te sona eriyor.