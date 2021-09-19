Fenerbahçe'de sıra Miguel Crespo'da!

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo görev bekliyor.
UEFA listesinde yer almadığı için Frankfurt'a götürülmeyen Portekizli orta saha, Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın 25 yaşındaki oyuncuya en az bir devre şans verip, siftah yaptırması bekleniyor.
Burak Kapacak da aynı şekilde kulübede sıra bekleyecek.
UEFA listesinde yer almadığı için Frankfurt'a götürülmeyen Portekizli orta saha, Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın 25 yaşındaki oyuncuya en az bir devre şans verip, siftah yaptırması bekleniyor.
Burak Kapacak da aynı şekilde kulübede sıra bekleyecek.