Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlarken, takımda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılmaya devam ediyor.
Son olarak Willian Arao'yu Panathinaikos'a bonservisiyle gönderen sarı-lacivertler, şimdi ise Gustavo Henrique ile elden çıkartmanın yollarını arıyor.
GELİŞİ DE OLAYLIYDI
Sambacı'nın geçen sezonki transferi yılan hikayesine dönmüş, İstanbul'a getirilmesine rağmen imza attırılmayan tecrübeli stoper sonunda kiralanmıştı.
Ancak anlaşma zorunlu satın alma opsiyonuyla yapıldığı için, 1.4 milyon Euro'ya tapusu alındı. İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan 30 yaşındaki savunmacı, ülkesinde Corinthians ve Santos ile görüşmelerini sürdürüyor.
Son olarak Willian Arao'yu Panathinaikos'a bonservisiyle gönderen sarı-lacivertler, şimdi ise Gustavo Henrique ile elden çıkartmanın yollarını arıyor.
GELİŞİ DE OLAYLIYDI
Sambacı'nın geçen sezonki transferi yılan hikayesine dönmüş, İstanbul'a getirilmesine rağmen imza attırılmayan tecrübeli stoper sonunda kiralanmıştı.
Ancak anlaşma zorunlu satın alma opsiyonuyla yapıldığı için, 1.4 milyon Euro'ya tapusu alındı. İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan 30 yaşındaki savunmacı, ülkesinde Corinthians ve Santos ile görüşmelerini sürdürüyor.