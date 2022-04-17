Fenerbahçe'de sınırdakilerde sıkıntı yok

Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşması öncesi tam 6 isim sınırda yer alıyordu. Novak hariç forma şansı bulan diğer oyuncular, herhangi bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı tamamladılar.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sınırdakilerde sıkıntı yok
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17 Nisan 2022 12:03
Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşması öncesi tam 6 isim sınırda yer alıyordu. Bu isimler, Serdar Aziz, Kim, Osayi-Samuel, Novak, Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'tı.

Novak hariç forma şansı bulan diğer oyuncular, herhangi bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı tamamlayıp, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesi sıkıntı yaşamadılar. 

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