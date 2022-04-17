Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşması öncesi tam 6 isim sınırda yer alıyordu. Bu isimler, Serdar Aziz, Kim, Osayi-Samuel, Novak, Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'tı.
Novak hariç forma şansı bulan diğer oyuncular, herhangi bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı tamamlayıp, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesi sıkıntı yaşamadılar.
Novak hariç forma şansı bulan diğer oyuncular, herhangi bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı tamamlayıp, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesi sıkıntı yaşamadılar.