Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Sinan Gümüş'e Antalyaspor ve Kasımpaşa talip olurken Sarı-Lacivertlilerin 700 bin Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün bonservisi belirlendi
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16 Ocak 2022 12:29
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen Sinan Gümüş'e iki talip çıktı. Sinan'ı, Antalyaspor ile Kasımpaşa'nın istediği bildirildi.

Sarı- Lacivertliler'in, Sinan için 700 bin Euro bonservis bedeli belirlediği bildirildi. İki takımın da bu rakamı çok bulduğu ve indirim istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak Kanarya'nın, daha önce Mame Thiam'ı kendilerine bedelsiz veren Paşa'ya ekstra bir kolaylık sağlama imkanı olduğu bildirildi.  

 

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