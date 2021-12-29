Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, transferini bekliyor

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, kendisine gelecek teklifleri bekliyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, transferini bekliyor
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29 Aralık 2021 14:13
Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Sinan Gümüş, transfer tekliflerini bekliyor.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon başında Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Sinan Gümüş, o dönemde kendisine gelen teklifleri beğenmeyip geri çevirince, Ali Koçun tepkisini çekmişti. Sinan, sezonun ilk yarısını takımdan ayrı bir şekilde yaptığı bireysel idmanlarla geçirdi. Gurbetçi futbolcu şimdi ara transfer döneminde gelecek yeni teklifleri bekliyor.

Süper Lig'den birçok takımın 27 yaşındaki oyuncuyu yakın takip ettiği ve teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Sinan Gümüş geçen sezon Fenerbahçe'de 20 resmi maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.


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