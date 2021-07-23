Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şimdilik kalıcı

Fenerbahçe yönetimi, Sinan Gümüş'ün geleceği için Vitor Pereira'nın kararını bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şimdilik kalıcı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2021 12:12
Fenerbahçe 'de Sinan Gümüş'ün yeni sezon öncesi başka bir takıma gönderilmesi bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira'nın yeni sistemi Sinan'a yaradı. 26 yaşındaki oyuncu hazırlık maçlarında başarılı bir performans sergiledi.

Portekizli teknik adamın, "Onunla ilgili acele karar vermeyelim" demesi üzerine yönetim beklemeye geçti. Sinan'a talip olan kulüplere, "Şimdilik bizimle devam edecek. Son kararı önümüzdeki süreçte vereceğiz" mesajı gönderildi.

Sinan Gümüş, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında elinden geleni yapıp, Fenerbahçe'de kalmayı ne kadar çok istediğini göstermeye kararlı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.