Fenerbahçe'de Sinan Bolat sürprizi!

Fenerbahçe'nin, Berke Özer'in son haftalardaki performansı sebebiyle sert eleştirilere maruz kalmasının ardından sözleşme uzatma konusunda çekimser kalması üzerine yerli kaleci arayışı içine girdiği ve bu sebeple Gent forması giyen Sinan Bolat için harekete geçildiği ortaya çıktı.



BERKE ÖZER SÖZLEŞME İMZALAMADI



Takvim'de yer alan habere göre; Berke Özer'in kendisine yönelik eleştirilerin ardından sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini uzatma konusunda çekimser kalması üzerine ise Sarı-Lacivertli yönetim, yerli bir kaleci transferi için düğmeye bastı.



ALTAY HAZIR OLANA KADAR SİNAN



Yapılacak yerli kaleci takviyesi ile hem Altay Bayındır hazır olana kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen hem de Berke'nin sezon sonu takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleyi şimdiden kaliteli bir isimle takviye etmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin bunun üzerine Sinan Bolat için kulübü Gent ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı.



Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtilen Sinan için Sarı-Lacivertliler'in Belçika ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürülüyor. Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan da Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak bakıyor.





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