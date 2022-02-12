Fenerbahçe'de Serdar Dursun sakat sakat oynamak istedi

GZT Giresunspor maçına 46. dakikada Diego Rossi'nin yerine giren Serdar Dursun sakatlandı. Oyundan çıkmak istemedi ancak sonrasında kenara geldi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun sakat sakat oynamak istedi
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12 Şubat 2022 17:25
Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan Serdar Dursun, elmacık kemiğinden sakatlanırken gözünün altında şişme meydana geldi. Oyunda kalmak isteyen ve "Çıkmayacağım" diyen Serdar Dursun'un yerine 58. dakikada Berisha dahil oldu.

Kenara geldikten sonra büyük üzüntü yaşayan Serdar Dursun'a buz tedavisi uygulanırken, takım doktorları da oyunda kalmasının doğru olmayacağını aktardı. Serdar daha sonra soyunma odasının yolunu tutarken elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle hastaneye götürüldü

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