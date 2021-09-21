Fenerbahçe'de Serdar Dursun geri sayımda

Fenerbahçe'de ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, geri dönmek için sabırsızlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun geri sayımda
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21 Eylül 2021 11:18
Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, geri dönmek için sabırsızlanıyor.

Teknik heyetin verdiği bireysel programı harfiyen uygulayan başarılı forvet, Milli aradan sonra hazır duruma gelecek.

Öyle ki Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarının ardından liglere 2 hafta ara verilecek. Serdar'ın, 17 Ekim'deki Trabzonspor mücadelesine yetişmesi planlanıyor. 


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