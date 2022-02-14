Fenerbahçe'de Serdar Dursun gelişmesi

Fenerbahçe'de Giresunspor mücadelesinde yüzünden sakatlık yaşayan Serdar Dursun, özel bir maskeyle Slavia Prag karşılaşmasında oynayabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun gelişmesi
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14 Şubat 2022 16:43
Fenebahçe'nin ligde oynadığı GZT Giresunspor maçında sakatlık yaşayan Serdar Dursun Slavia Prag maçında oynayabilecek.

A Spor'un haberine göre; elmacık kemiğinde çökme yaşayan ve ameliyat olan tecrübeli futbolcu UEFA Konferans Ligi'ndeki maçta özel bir maskeyle sahada olabilecek.

Giresun maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 22 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, 17 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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