Fenerbahçe'de Serdar Dursun büyük tehlike atlattı!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Mücadele sırasında Sarı Lacivertliler'de oyuna 2. yarı dahil olan Serdar Dursun yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Maçın ardından ortaya çıkan bir gerçek ise tecrübeli futbolcunun nasıl bir tehlike atlattığını ortaya çıkardı.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Fenerbahçe'de Serdar Dursun büyük tehlike atlattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2022 14:20
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Giresunspor'a konuk olduğu maçın ikinci yarısında sahaya giren Serdar Dursun, 51'de rakibiyle çarpıştı ve yüzüne sert bir darbe aldı. Elmacık kemiğinde sıkıntı olduğu her halinden belli olan Serdar, buna rağmen oyuna devam etmek istedi. Yaklaşık 7-8 dakika kendisini deneyen Serdar'ı, hocası İsmail Kartal, doktorun da tavsiyesi üzerine oyundan almak istedi.

Saha içindeki oyuncular ve hatta hakem de oynamaya devam etmek isteyen Serdar'ı çıkması için ikna etti. Sonunda da sinirli bir şekilde kenara gelen tecrübeli futbolcuyu başta Kartal olmak üzere kulübedekiler sakinleştirdi ve kırık şüphesi nedeniyle de hemen hastaneye götürüldü. Serdar'ın o an kırığının durumunun bilinmediği ve bunun göz sinirini kesme ihtimaline neden olabileceği için oyundan alındığı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.