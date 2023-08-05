Fenerbahçe'de Serdar Dursun bilmecesi

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Umut Nayir'in takıma gelişiyle dördüncü golcü konumuna düşen Serdar Dursun buna rağmen ayrılmayı düşünmüyor. Dzeko, Batshuayi ile Umut'un yanında şans bulması zor gözüken tecrübeli forvet birçok teklif almasına rağmen sarı-lacivertli takımda kalmak istiyor.
AVRUPA KADROSUNA ALINMADI
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı karşılaşmalarda kadroda bulunan Serdar Dursun Maribor ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunda yer almadı. Kadroya Serdar Dursun'un yerine yeni transfer Umut Nayir eklendi.
26 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'de geçen sezon lig, kupa ve Avrupa'da 26 maçta şans bulan Dursun, 4 gol, 5 asistle oynadı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ise UEFA Konferans Ligi'nde 25 dakika forma giydi.
AVRUPA KADROSUNA ALINMADI
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı karşılaşmalarda kadroda bulunan Serdar Dursun Maribor ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunda yer almadı. Kadroya Serdar Dursun'un yerine yeni transfer Umut Nayir eklendi.
26 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'de geçen sezon lig, kupa ve Avrupa'da 26 maçta şans bulan Dursun, 4 gol, 5 asistle oynadı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ise UEFA Konferans Ligi'nde 25 dakika forma giydi.