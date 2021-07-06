Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a Fernandao rolü!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi başlarken, sarı-lacivertli takımdaki yapılanma ve Portekizli hocanın oyunculara dönük analizleri de ortaya çıkmaya başladı. Pereira'nın özellikle yeni transfer Serdar Dursun konusundaki beklentilerinin fazla olduğu dile getirildi.



Sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmeden önce detaylı bir analiz yapan deneyimli teknik adam, kadronun büyük ölçüde yeterli olacağını söyledi. 4-5 takviye ile sezona başlamayı planlayan yönetim, şu ana kadar iki takviye yaptı. Caulker ve Serdar Dursun transferlerinden haberi olan çalıştırıcının bu iki oyuncuyu da kullanmak istediği belirtildi.



Özellikle Serdar Dursun, Portekizli teknik adam açısından büyük önem taşıyor. Sırtı kaleye dönük oynayabilen ve fiziksel açıdan güçlü bir isim olan Serdar, ikinci golcü olarak takıma alınsa da, beklenenden fazla forma bulabilir.



Serdar Dursun'a yaradı



Özellikle Pereira, ilk döneminde, van Persie yerine Fernandao'yu tercih etmişti. Bu tip futbolcular, Portekizli teknik adamın oyun formatına daha çok uyuyor. Bu yüzden sezonun sürpriz ismi Pereira'nın gelişi, en çok Serdar Dursun'a yaradı.



