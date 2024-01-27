Fenerbahçe'de Serdar Aziz yolcu

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon sonunda Serdar Aziz'le yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz yolcu
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27 Ocak 2024 11:16
Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Serdar Aziz'le yola devam etmeme kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, sık sık sakatlık problemi yaşayan ve takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda fazla görev yapamayan 33 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.

"KULÜP BUL" ÇAĞRISI

Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuya haziran ayında "Kulüp bul" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Serdar Aziz, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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