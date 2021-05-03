Fenerbahçe'de Serdar Aziz yok, Tisserand geri döndü

MARCEL TISSERAND GERİ DÖNDÜ

BELÖZOĞLU: "AĞRILARI OLDUĞUNU İLETTİ"

Fenerbahçe'de yedek kulübesi: Ertuğrul, Lemos, Novak, Gustavo, Ferdi, Sinan, Osayi, Thiam, Samatta, Cisse.





Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 39. haftasındaki BB Erzurumspor maçı öncesinde sakatlık yaşandı.Sarı-lacivertlilerde son haftalarda Attila Szalai ile stoper partnerliği yapan Serdar Aziz, arka adelesindeki sertleşme nedeniyle kadroya alınmadı.Serdar Aziz'in eksikliği sonrasında Kongolu stoper Marcel Tisserand ilk 11'de yer aldı.28 yaşındaki futbolcu, son olarak 28. haftadaki Antalyaspor maçında ilk 11'de oynamıştı. Tisserand, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili maç öncesinde konuşan Emre Belözoğlu, "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi, risk etmek istemedik, bizim için önemli bir oyuncu. Herkes elinden geleni yapacaktır, 24-25 önemli oyuncum olduğunu söyledim, herkese şans gelecekti, bugün de o günlerden biri. Marcel de milli takımının kaptanı, önemli bir mücadele vereceğine inanıyorum." dedi.