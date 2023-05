Fenerbahçe'de Serdar Aziz görev bekliyor

Önce Samet Akaydın, ardından Attila Szalai...Jorge Jesus'un vazgeçilmez stoperleri son haftalarda ciddi hatalarla gol yenmesine neden oluyor. Portekizli teknik adam, iki öğrencisinin performansı düşmesine rağmen şu ana kadar stoperde değişime gitmedi.Oynadığı her maçta iyi bir futbol sergileyen Serdar Aziz, buna rağmen her an görev gelecekmiş gibi kendisini hazır tutuyor. Tecrübeli savunmacı, ligin son döneminde hocasının kendisine de forma vermesini bekliyor.