Fenerbahçe'de Serdar Aziz geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz, 12 maç sonra geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz geri döndü
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15 Aralık 2023 00:26
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Spartak Trnava karşılaşmasıyla birlikte 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Sakatlığını atlatarak takıma katılan Serdar, son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giymişti.

Söz konusu müsabakanın ardından 8 lig ve 3 Avrupa maçını kaçıran Serdar, 12 maç sonra Spartak Trnava maçında forma girdi.

33 yaşındaki savunmacı, Bright Osayi-Samuel'in yerine 63. dakikada oyuna dahil oldu.

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