Fenerbahçe'de Serdar Aziz geri döndü

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Spartak Trnava karşılaşmasıyla birlikte 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.
Sakatlığını atlatarak takıma katılan Serdar, son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giymişti.
Söz konusu müsabakanın ardından 8 lig ve 3 Avrupa maçını kaçıran Serdar, 12 maç sonra Spartak Trnava maçında forma girdi.
33 yaşındaki savunmacı, Bright Osayi-Samuel'in yerine 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Sakatlığını atlatarak takıma katılan Serdar, son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giymişti.
Söz konusu müsabakanın ardından 8 lig ve 3 Avrupa maçını kaçıran Serdar, 12 maç sonra Spartak Trnava maçında forma girdi.
33 yaşındaki savunmacı, Bright Osayi-Samuel'in yerine 63. dakikada oyuna dahil oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU