Fenerbahçe'de Serdar Aziz geri döndü

Fenerbahçe'de son oynanan Adana Demirspor maçında sakatlığından dolayı kadroya alınmayan Serdar Aziz tamamen iyileşti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz geri döndü
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12 Şubat 2023 10:31
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ligler mart ayının başına kadar ertelendi. Son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı kadroya alınmayan Serdar Aziz de tamamen iyileşmiş durumda.

FORMA BEKLEYECEK

Takımla birlikte yeniden antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoperi, liglerin belirlenen tarihte başlaması halinde teknik direktör Jorge Jesus'tan forma şansı vermesini bekleyecek. 

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