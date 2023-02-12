Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ligler mart ayının başına kadar ertelendi. Son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı kadroya alınmayan Serdar Aziz de tamamen iyileşmiş durumda.
FORMA BEKLEYECEK
Takımla birlikte yeniden antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoperi, liglerin belirlenen tarihte başlaması halinde teknik direktör Jorge Jesus'tan forma şansı vermesini bekleyecek.
FORMA BEKLEYECEK
Takımla birlikte yeniden antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoperi, liglerin belirlenen tarihte başlaması halinde teknik direktör Jorge Jesus'tan forma şansı vermesini bekleyecek.