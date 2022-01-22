Fenerbahçe'de Serdar Aziz, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Serdar Aziz, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz, cezalı duruma düştü
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22 Ocak 2022 16:41
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı - lacivertlilerde mücadeleye kaptan olarak başlayan Serdar Aziz, 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu, 24. haftada oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan milli futbolcu, 40. dakikada sakatlanarak yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.

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