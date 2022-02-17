Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği

Fenerbahçe'de sezon sonunda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi Serdar Aziz…



2018-19 sezonunun devre arasında Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Kadıköy'ün yolunu tutan tecrübeli futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon hem Vitor Pereira hem Zeki Göle hem de İsmail Kartal döneminde istediği forma şansını bulamayan Serdar Aziz ligde sadece 13 maçta oynayabildi.



Sadece Kim Min Jae veya Attila Szalai'nin yokluğunda görev yapabilen 31 yaşındaki futbolcu buna rağmen transferin gözdesi olmaya aday!.. Bunun sebebi ise yeni sezonda uygulamaya konulacak olan yeni yabancı kuralı.



Yeni sezonda ilk 11'lerinde maksimum 7 yabancıya forma verebilecek olan 4 büyüklerin yerli futbolcu ihtiyacı büyük ihtimalle Serdar Aziz'e yarayacak.



Fenerbahçe Yönetimi, performansından çok memnun olmasa da kaliteli yerli ihtiyacından dolayı Serdar Aziz'le yeni sözleşme yapmayı hedefliyor.



G.SARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR



Tecrübeli stoperin adı bir süredir eski kulübü Galatasaray ile anılırken, Beşiktaş'ın da Serdar Aziz'i transfer etmek için hamle yapacağı belirtiliyor.



İddialara göre, yerli stoper rotasyonunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor da 31 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girebilir.



Serdar Aziz'in ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak istediği teklifi alamaması halinde farklı seçenekleri de değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.





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