Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
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24 Nisan 2021 11:46
Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.

GALATASARAY'LA AYNI GÜN OLABİLİR!

Öte yandan Galatasaray'da aynı dönemde seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

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