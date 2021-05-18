Fenerbahçe'de seçim ertelendi

Fenerbahçe Kulübünün, ilkini 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ikincisini 5-6 Haziran'da yapmayı planladığı olağan seçimli genel kurul toplantısı ileri bir tarihe alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de seçim ertelendi
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18 Mayıs 2021 16:06
Fenerbahçe Kulübünün, ilkini 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ikincisini 5-6 Haziran'da yapmayı planladığı olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelendiği belirtildi.

Buna göre olağan seçimli genel kurul toplantısının ilkinin 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisinin 12-13 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin genel kurul toplantısı, saat 10.30'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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