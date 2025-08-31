Fenerbahçe'de Schmidt'in alternatifi İsmail Kartal

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
16:30
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
16:30
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
16:00
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
16:00
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
16:00
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
13:15
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
15:30
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
15:30
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
14:30
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
14:30
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
14:30
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
14:30
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
15:00
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
13:30
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
15:45
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Fenerbahçe'de Schmidt'in alternatifi İsmail Kartal

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için Roger Schmidt ile anlaşma sağlayamaması durumunda rotasını İsmail Kartal'a çevirecek.

calendar 31 Ağustos 2025 09:47 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 09:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Schmidt'in alternatifi İsmail Kartal
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de rota Roger Schmidt'e çevrilirken, Alman hoca ile anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif isimler arasında ilk sırada İsmail Kartal yer alıyor.

64 yaşındaki teknik adam, Jose Mourinho'dan bir sezon önce rekorlara imza atmıştı. Süper Lig'de 99 gol atarak 99 puan toplayıp kulüp tarihinde ilki gerçekleştiren tecrübeli hoca, 102 puanlı Galatasaray'ın ardından sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Sarı-lacivertli takımla 2.40 puan ortalaması yakalayan Kartal, İran macerasına yelken açmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında Persepolis'in başına geçen deneyimli teknik adam, 2024-25 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı. İsmail Kartal'ın teklif geldiği takdirde sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya hazır olduğu belirtildi. 


 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.