Fenerbahçe'de savunmaya yorgunluk çöktü

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası en çok savunma hattına yarayacak. Ara öncesi son maçlarda Gustavo ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle alternatifsiz kalan savunma hattı çok etkilendi.



Hem Serdar Aziz hem de Attila Szalai mental ve fiziksel olarak yoruldu. 4 günde bir maç temposunun yanında zorluk seviyesi yüksek maçların oynanması Giresunspor karşısındaki yenilgide etkili oldu. 1-0 öndeyken Serdar Aziz'in basit hatalarıyla sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bu durumun nedenleri ortaya kondu.



Daha önce yenilgi olmamasına rağmen İstanbulspor ve Rennes maçlarında Szalai de basit hatalar yaparak, gol yenmesine sebebiyet vermişti. Benzer şekilde kaleci Altay Bayındır da bireysel hatalarla dikkat çekmişti. Burada en önemli gerekçe alternatifsizlik olması oldu. Savunmada Serdar Aziz ve Szalai'nin yedeğinin olmaması öne çıktı. Kalede de Altay Bayındır'ın güçlü bir alternatifi bulunmuyor. Teknik direktör Jorge Jesus da rotasyonlarda mecburen savunma hattına dokunamadı. Jesus basın toplantılarında da sık sık oyuncularının özellikle mental yorgunluklarına vurgu yaptı.



Altay Bayındır, Szalai ve Serdar Aziz dinlenme fırsatı bulamadı. Bu sebeple gelen Dünya Kupası arası herkesi rahatlattı. Her ne kadar Altay Bayındır A Milli Takımımız'da, Szalai de Macaristan Milli Takımı'nda oynayacak olsalar da bu süre uzun olmayacak. 45 günlük ara da her iki isim de dinlenme fırsatı bulacak. Serdar Aziz de milli takımda olmadığı için tatiline başladı.





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