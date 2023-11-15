Fenerbahçe'de savunmaya yeni soluk: Samet - Jayden ikilisi

Fenarbahçe'de; Becao, Serdar, Djiku ve Peres gibi dört stoperin aynı anda sakatlanması, bunun yanı sıra, savunmanın öndeki ismi Fred'in sakat olması sebebiyle özellikle Trabzonspor maçında ciddi problemler yaşandı.İlk kez birlikte oynayan Samet ve Oosterwolde ikilisi, Trabzonspor maçında büyük sıkıntılar yaşamıştı. Özellikle yenen ilk golde bu uyum problemi ortaya çıktı.Oosterwolde'nin stoper sıkıntısıyla birlikte bu bölgede oynamaya başlaması, ona ciddi bir pratik kazandırmaya başladı. Arka arkaya maçlara çıktı. Hafta içi yapılan çalışmaların da etkisiyle Samet ile birbirlerini daha iyi tanımaya başladı. Son Adana Demirspor maçında bu durum dikkat çekti. İkili ilk maçlarına göre birbirlerini daha iyi tamamlıyordu.Her ne kadar milli ara sonrası Djiku dönecek olsa da, sakatlıktan yeni çıkacak. Doğal olarak form tutması ve fiziksel açığını kapaması için zaman gerekecek. Sakatlıktan dönüşlerde nüksetme durumları da yaşanabiliyor. Bu yüzden son maçta Samet ve Oosterwolde'nin uyumu sarı-lacivertliler için önem teşkil ediyor.