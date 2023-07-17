Gelecek sezon içinçalışmalarını sürdüren, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Rodrigo Becao'yu kadrosuna kattı.Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı savunmacı için Udinese ile 9+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Teknik Direktör İsmail Kartal ise gelen transferlerle birlikte kadro planlamasını yapmış durumda.Buna göre; Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.