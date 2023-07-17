Fenerbahçe'de savunmanın yeni lideri Becao

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, savunma hattının liderliğini üstlenecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de savunmanın yeni lideri Becao
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17 Temmuz 2023 12:51
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Rodrigo Becao'yu kadrosuna kattı.

Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı savunmacı için Udinese ile 9+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Teknik Direktör İsmail Kartal ise gelen transferlerle birlikte kadro planlamasını yapmış durumda.

SAVUNMAYA İLK O YAZILACAK

Buna göre; Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.



 
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