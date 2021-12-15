Fenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Gaziantep deplasmanında bireysel hatalar can sıktı. Özellikle takım savunmasında gelen arka arkaya hatalar sonuca direkt etki etti.



Yenilen 3 golde de savunma bölgesinde yer alan oyuncuların bireysel hatalarının olması gözlerden kaçmadı. İlk 2 golde orta sahadan çıkarken topu kaptıran Luiz Gustavo hatalıydı. Gustavo, 2 golde de bariz hatalarıyla saç baş yoldurdu. Brezilyalı futbolcu hatalar üzerine 61. dakikada kenara alındı.



2. golde de Ferdi Kadıoğlu yaktı. Rakibine arkadan müdahale ederek penaltı yaptıran Ferdi'nin hamle zamanlaması hatalıydı. Ancak esas şaşkınlığı Kim Min Jae yarattı. Sezonun yıldızlaşan ismi son bölümde yaptığı bireysel hatalarla öne çıktı.



5 fırsat 3 gol



Kim, Szalai ile de zaman zaman iletişim sıkıntısı yaşadı. Tisserand da benzer şekilde uyumsuzluklar yaşadı. Zaten Gaziantep'in attığı 3. golde Kim'in hatasında Figueiredo affetmedi. Sarı-lacivertliler böylece en çok güvendiği takım savunmasında sorun yaşadı. Bu durum Vitor Pereira'nın planlarının çökmesine de neden oldu.



Gaziantep maç boyunca Fenerbahçe kalesinde 5 net fırsat yakalarken, 3'ünde gol oldu. Tüm bunların sonucunda sarı-lacivertliler adeta rakibe kendi kendine maçı hediye etti.





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