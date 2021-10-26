Süper Lig'in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatan Fenerbahçe'ye nazar değdi.



Ligdeki son 7 maç ile Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada rakiplerine geçit veren sarı- lacivertliler, üst üste 10 müsabakada gol yedi.



Bu maçlarda 17 kez ağları havalanan Kanarya, 8. haftaya kadar ligin en az gol yiyen takımıyken, 10. hafta sonunda bu alanda 5.'liğe kadar geriledi.

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