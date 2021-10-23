Fenerbahçe'de savunma performansı tartışılıyor

Fenerbahçe'de iki önemli eksik göze çarptı. Hem lig hem de Avrupa'da büyük maçlar kazanılamadı. Defansif anlamda da son 2 maçta yenen 5 gol sıkıntı yaşattı.

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe'de savunma performansı tartışılıyor
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23 Ekim 2021 09:41
Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçlar iki önemli eksiği öne çıkardı. Özellikle lig ve Avrupa'da büyük maçlardaki başarısız sonuçlar göz korkuttu.

Defansif anlamda da son 6 günde oynanan 2 maçta yenen 5 gol sıkıntıyı artırdı. Büyük maçlar kapsamında ligin tecrübeli takımları Başakşehir ve Trabzonspor karşısında yenilgiler geldi. Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a da 3-1 kaybeden Vitor Pereira'nın ekibi Avrupa'da da grupta ilk 3 maçta kazanamadı.

Özellikle Olympiakos'a karşı Kadıköy'de kaybedilen 3-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu. Antwerp de Kadıköy'den istediği puanı alarak çıktı, 2-2 berabere kaldı. E.Frankfurt deplasmanında da 1-1'lik beraberlik vardı.

Bu önemli karşılaşmalarda 11 gol yendi, 4 gol atıldı. Öte yandan son oynanan Trabzonspor ve Antwerp mücadeleleriyle takımın en güçlü yanı olan savunması da hasarlar verdi. Pazar günü Trabzonspor'dan 3 gol yenirken, önceki akşam da Antwerp önünde 2 gole engel olunamadı.


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