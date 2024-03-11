Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!

Fenerbahçe'de Pendikspor maçı sonrası sarı kart sınırındaki oyuncu sayısı 9'a yükseldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!
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11 Mart 2024 00:22
Süper Lig'de Pendikspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart gördü. 

Böylece Pendikspor karşılaşması öncesi 5 oyuncusu sarı kart sınırında bulunan Sarı-lacivertlilerde bu sayı 9'a yükseldi.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Edin Dzeko, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 

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