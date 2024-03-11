Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!

Süper Lig'de Pendikspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart gördü.
Böylece Pendikspor karşılaşması öncesi 5 oyuncusu sarı kart sınırında bulunan Sarı-lacivertlilerde bu sayı 9'a yükseldi.
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Edin Dzeko, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Böylece Pendikspor karşılaşması öncesi 5 oyuncusu sarı kart sınırında bulunan Sarı-lacivertlilerde bu sayı 9'a yükseldi.
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Edin Dzeko, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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