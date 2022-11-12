Fenerbahçe'de sarı alarm; Yıldızlar sınırda

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynayacağı maç öncesi kart ceza sınırında bulunan Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu endişe yaratıyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sarı alarm; Yıldızlar sınırda
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12 Kasım 2022 12:41
Fenerbahçe'de Dünya Kupası öncesi oynanacak son maç olan Giresunspor karşılaşması öncesi sınırdaki oyuncular endişe yaratıyor.

Üçer sarı kartları bulunan Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu ceza sınırında. Bu ikili Giresunspor karşısında da kart görmeleri durumunda aranın ardından oynanacak Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 19 maçta 2 gol 2 asist üretirken, aynı sayıda maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 1 asist kaydetti.

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