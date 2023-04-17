Fenerbahçe'de Samuel çıkıyor, Ferdi giriyor

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maçta Osayi Samuel tribüne çıkacak, cezasını tamamlayan Ferdi Kadıoğlu ise ilk 11'deki yerine geri dönecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samuel çıkıyor, Ferdi giriyor
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17 Nisan 2023 12:06
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart cezası nedeniyle Ankaragücü maçında görev yapamadı.

Onun yerine sağ bekte Osayi-Samuel oynadı. Bu kez de Samuel, Ankaragücü mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada Samuel tribüne çıkacak, cezasını tamamlayan Ferdi Kadıoğlu ise ilk 11'deki yerine geri dönecek.

JESUS'UN JOKERİ

Bu sezon savunmanın her iki kanadında da görev yaparak Jesus'un jokeri olan Ferdi, Başakşehir maçında sağ bekte forma giyecek. 

 
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