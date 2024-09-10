Fenerbahçe'de şampiyonluk için 127 milyon euroluk dev planlama!

Fenerbahçe yönetimi teknik patron Jose Mourinho ve kadrosuna kattığı 9 futbolcu için tam 127 milyon Euro'luk mali yükün altına imza attı. Toplam 35.5 milyon Euro'luk maliyetiyle Faslı forvet Youssef En-Nesyri bu alanda ilk sırada yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de şampiyonluk için 127 milyon euroluk dev planlama!
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10 Eylül 2024 09:15
Son güncelleme 10 Eylül 2024 09:19
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transfer sezonunda adeta fırtına gibi esti.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek belki de transfer döneminin en flaş hamlesini yapan Sarı-Lacivertliler kadrosunu da çok sayıda önemli isimle takviye etti.

Ancak yönetim, kaliteli ve bol alternatifli bu kadroyu kurabilmek için kesenin ağzını da sonuna kadar açtı.

TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ

Fenerbahçe, Mourinho ve 9 transferi için tam 127 milyon Euro'luk (Güncel kurla yaklaşık 4.7 milyar lira) mali yükün altına girdi. Bu alanda ilk sırada Youssef En Nesyri yer alıyor.



Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya alınan ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Faslı forvete 4 yılda 16 milyon Euro da maaş ödenecek. Mourinho'ya 2 yılda 21 milyon Euro maaş ödeyeceğini açıklayan Sarı-Lacivertliler'in ocak ayında kadrosuna dahil edeceği Cristian Medina'nın toplam maliyeti ise 24 milyon Euro'yu bulacak.  


Grafik: Takvim

 
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