Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hesapları!

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla 3. sıraya tırmanan Fenerbahçe, kalan bölümde Şampiyonlar Ligi vizesi almak için uğraşacak. Lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Kanarya, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenmişti.



Bu sezonla ilgili tek beklentisi Devler Ligi bileti olan sarı-lacivertliler, mevcut ikinci Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleye mental bakımdan hazırlanmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencileriyle bugün bir toplantı yapacak. Camianın bu maçla ilgili beklentisini aktaracak.



"RÖVANŞI ALMALIYIZ"



İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yapacağı toplantıda Konyaspor maçında sadece galibiyetin değil ikili averajın da önemine değinecek. Sezonun ilk devresinde Konya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmıştı.



Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki maçta tek farkla galip gelirse ikili averaj ortada kalacak.Sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Şu anda Konyaspor'un genel averajı artı 16, Fenerbahçe'nin ise artı 14. İsmail Kartal galibiyetle birlikte en az 2 farkı da istiyor.



İKİSİ DE FORMDA



Fenerbahçe ile Konyaspor arasında ligin ikinci sırasını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi taraflar bir hayli formda. Fenerbahçe son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Sadece 10 kişi kaldığı derbi mücadelesinde Trabzonspor ile berabere kaldı.Lig ikincisi Konyaspor da kötü gidişatına son verip art arda 2 çıktığı karşılaşmadan 6 puan çıkarmayı başardı.



VAR BİR HAYALİ



İsmail Kartal sezon ortasında Vitor Pereira gönderilince yerine gelmişti. Deneyimli çalıştırıcı, dalgalı denizde aldığı gemiyi, limana sağ salim yanaştırmak istiyor. Tecrübeli teknik adamın en büyük hedefi de sezonu ikinci sırada tamamlayacark camiaya Devler Ligi biletini hediye etmek.





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