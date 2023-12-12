Fenerbahçe'de Samet yoksa Serdar var!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Milli stoper Samet Akaydin'i UEFA listesinde yer almadığı için Spartak Trnava maçında oynatamayacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in bu karşılaşmada hazır olması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Samet yoksa Serdar var!
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12 Aralık 2023 08:09
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz'in, 14 Aralık Perşembe günü oynanacak Spartak Trnava maçına hazır olması bekleniyor.

Sarı-Lacivertliler, ideal stoper ikilisinden Alexander Djiku'ya kavuştu. Becao'nun ise iyileşme süreci devam ediyor. İsmail Kartal derbide Djiku'nun yanında yine Samet Akaydın'ı oynatmıştı.

Milli savunmacı, UEFA listesinde yer almadığı için Trnava karşısında görev yapamayacak. Ancak Serdar Aziz'in bu karşılaşmada hazır olması bekleniyor.



SERDAR OYNAMAZSA OOSTERWOLDE YİNE HAZIR

Tecrübeli stoperin, maça kadarki idmanlarda sergileyeceği performansa göre Kartal, tercihini yapacak. Serdar oynamazsa, Oosterwolde yine göreve hazır. 

 
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