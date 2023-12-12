'de sakatlığını atlatan'in, 14 Aralık Perşembe günü oynanacakmaçına hazır olması bekleniyor.Sarı-Lacivertliler, ideal stoper ikilisinden Alexander Djiku'ya kavuştu. Becao'nun ise iyileşme süreci devam ediyor. İsmail Kartal derbide Djiku'nun yanında yine Samet Akaydın'ı oynatmıştı.Milli savunmacı, UEFA listesinde yer almadığı için Trnava karşısında görev yapamayacak. Ancak Serdar Aziz'in bu karşılaşmada hazır olması bekleniyor.Tecrübeli stoperin, maça kadarki idmanlarda sergileyeceği performansa göre Kartal, tercihini yapacak. Serdar oynamazsa, Oosterwolde yine göreve hazır.