Fenerbahçe'de Samet'in geleceği netleşiyor!

Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrasında taraftarlardan büyük tepki alan ve ıslıklanan Samet Akaydin, takımdan ayrılma kararı almıştı.
30 yaşındaki, yurt dışından takım arayışlarına devam ediyor. Samet'in menajerinin Belçika'dan birkaç takımla görüşme halinde olduğu ve transferin 1 hafta 10 gün içinde netleşeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Samet Akaydin, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin Ocak 2023'te kadrosuna kattığı Samet Akaydin'ın kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki, yurt dışından takım arayışlarına devam ediyor. Samet'in menajerinin Belçika'dan birkaç takımla görüşme halinde olduğu ve transferin 1 hafta 10 gün içinde netleşeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Samet Akaydin, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin Ocak 2023'te kadrosuna kattığı Samet Akaydin'ın kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.