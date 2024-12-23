Fenerbahçe'de Samet'in geleceği netleşiyor!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmayı düşünen Samet Akaydin'in geleceği netleşiyor. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri, Belçika'dan takımlarla temas halinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samet'in geleceği netleşiyor!
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23 Aralık 2024 08:41
Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrasında taraftarlardan büyük tepki alan ve ıslıklanan Samet Akaydin, takımdan ayrılma kararı almıştı.

30 yaşındaki, yurt dışından takım arayışlarına devam ediyor. Samet'in menajerinin Belçika'dan birkaç takımla görüşme halinde olduğu ve transferin 1 hafta 10 gün içinde netleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Samet Akaydin, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Ocak 2023'te kadrosuna kattığı Samet Akaydin'ın kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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