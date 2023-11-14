Fenerbahçe'de Samet Akaydin moral buldu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de savunmada hatasız oynayan Samet Akaydin, Trabzonspor maçı sonrası güven tazeledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samet Akaydin moral buldu
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14 Kasım 2023 10:47
Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor maçında kötü bir oyun ortaya koyan Samet Akaydin, Adana Demirspor mücadelesindeki performansıyla güven tazeledi.

Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzon ve Pendik maçlarında eleştirilen Samet Akaydın, Adana Demirspor karşısında hatasız oynayarak güven tazeledi.

Oynadıkça daha iyi olacağını belirten tecrübeli futbolcu futbolunun taraftarlarca beğenilmesinden çok mutlu olduğu ve milli takım kampına yüksek moralle gittiği öğrenildi. 

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