Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor maçında kötü bir oyun ortaya koyan Samet Akaydin, Adana Demirspor mücadelesindeki performansıyla güven tazeledi.Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzon ve Pendik maçlarında eleştirilen Samet Akaydın, Adana Demirspor karşısında hatasız oynayarak güven tazeledi.Oynadıkça daha iyi olacağını belirten tecrübeli futbolcu futbolunun taraftarlarca beğenilmesinden çok mutlu olduğu ve milli takım kampına yüksek moralle gittiği öğrenildi.